Süper Loto çekilişi saat kaçta? 4 Nisan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Süper Loto çekilişi haftada üç gün yapılıyor. 4 Nisan tarihinin gelmesi ile beraber şans oyununu oynayanlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30’da yapılacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak. 4 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.