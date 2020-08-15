Süper Loto çekilişi hangi gün, saat kaçta? Süper Loto'da büyük ikramiye tam 28 Milyon TL..
Süper Loto çekilişi heyecanı bu hafta katlanan ikramiye tutarı ile dikkat çekiyor. Süper Loto'nun Pazar akşamı yapılacak çekilişinde ikramiye tutarı 28 Milyon TL ile rekora koşuyor. Şans oyunu sevenlerin dikkatle takip ettiği oyunlar arasında yer alan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan canlı olarak yayınlanacak.. İşte detaylar
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Süper Loto çekilişi 16 Ağustos Pazar akşamı saat 21:30'da çekilecek. İkramiye tutarı ise tam 28 Milyon TL..
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. SÜPER LOTO SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
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Ne kadar kazanabilirsin?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.