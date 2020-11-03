Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - 3 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı -Tıkla bilet sorgula
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen 3 Kasım Süper Loto sonuçları bu akşam millipiyangoonline’da erişime açıldı. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyun olan Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ilan edildi. Peki Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından ikramiye sonuç ekranı erişime açıldı. Kazandıran numaralar 10, 11, 12, 21, 25 ve 49 oldu. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı..
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto sonuçlarınızı online sorgulayabilirsiniz.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.