Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan ilan edildi - 15 Eylül 2020 Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı açıldı!
'Süper Loto sonuçları' bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından yapılan Süper Loto çekilişi 19 Milyon TL değerindeki ikramiye tutarı ile noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 15 Eylül Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 7, 8, 46, 24, 45 ve 33 oldu. Şans oyunu müdavimleri Süper Loto sonuçları ile hayallerine kavuşmaya bir adım daha yaklaştı. Süper Loto sonuç ve ikramiye sorgulamaları da millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. Gözler şimdi 15 Eylül 2020 Süper Loto sonuçlarında. İşte, Süper Loto sonuçları ve 15 Eylül 2020 Süper Loto sorgulama ekranı...
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 7, 8, 46, 24, 45 ve 33 oldu. Süper Loto çekilişinde biletinize çıkan ikramiye tutarını online olarak millipiyangoonline.com'dan sorgulabileyeceksiniz. İşte, 15 Eylül Süper Loto çekilişiyle ilgili detaylar.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
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Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Ne kadar kazanabilirsin? Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür