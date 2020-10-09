Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu - 8 Ekim 2020 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. En sevilen şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti ve ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Sisal Şans tarafından gerçekleşen Süper Loto çekilişi sonrası şanslı numaralar ve bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Gözler şimdi Süper Loto sonuçlarında. Peki, Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 8 Ekim 2020 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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Süper Loto'da 8 Ekim 2020 tarihli çekiliş sonuçları canlı yayın ile saat 21.30'da bu akşam belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar ilan edildi. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 1, 10, 21, 25, 42 ve 48 oldu. İşte, süper Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.