Süper Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 15 Şubat Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da açıklandı

15 Şubat tarihli Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar kamuoyu ile paylaşıldı. 5 kategoride tamamlanan Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar noter huzurunda belirlendi. Çekiliş sonuçları ile Süper Loto sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bu akşam yapılan Süper Loto çekilişi beş kategoride büyük ikramiyesi ile tamamlandı. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.