Süper Loto 27 Ekim sonuçları belli oldu - Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - Tıkla bilet sorgula
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde, bu haftanın ilk çekilişi gerçekleşti. Milyoner olma hayali ile kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, 27 Ekim 2020 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçlarına odaklandı. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da açıldı. İşte, 27 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar.
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Süper Loto çekilişi, şans oyunu müdavimleri tarafından takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında yapılan çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı açıldı. Bu akşam kazandıran numaralar 21, 26, 31, 35, 50 ve 58 oldu. İşte, 27 Ekim Süper Loto çekilişi hakkında bilgiler...
Süper Loto'da 27 Ekim 2020 tarihli çekiliş sonuçları canlı yayın ile saat 21.30'da belli oldu. İkramiye sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
illi Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.