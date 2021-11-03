Süper grip nedir, belirtileri neler? İşte süper grip hakkında merak edilenlerin yanıtları

SÜPER GRİP NASIL ORTAYA ÇIKTI? Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, “Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” diye konuştu.