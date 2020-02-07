Süper Ay nedir? 2020 Süper Ay tutulması ne zaman?

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay tutulması için nefesler tutuldu. Gökyüzünde büyülü bir atmosfer yaratacak olan bu tutulmada Dünya’nın uydusu konumundaki Ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA, Ay'ın Süper Ay formunu geçtiğimiz yıllarda canlı olarak paylaşmıştı. Peki, Süper Ay nedir? Süper Ay tutulması ne zaman?
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Çok özel bir gökyüzü olayı olan ve astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği Süper Ay tutulması, kısa bir süre sonra kendisini gösterecek. Ayın yüzde 30 daha parlak bir görüntüye kavuştuğu Süper Ay tutulması gerçekleşirken Dünya’nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay’a kızıl renk vermesi nedeniyle ‘Kızıl Ay tutulması’ ya da ‘Kanlı Ay tutulması’ olarak da biliniyor. Peki, Süper Ay tutulması ne zaman?
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2020 SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Süper Ay, 9 Şubat’ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenebilecek.
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SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.