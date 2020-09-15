Suna Kıraç kimdir, hastalığı neydi? Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'un biyografisi...

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.



1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.