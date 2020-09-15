Suna Kıraç kimdir, hastalığı neydi? Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'un biyografisi...
İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 2010 yılına kadar Koç Holding'te Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Suna Kıraç, bu tarihten sonra ALS hastalığı ile mücadele etmeye başlamıştı. İşte Suna Kıraç'ın hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...
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Suna Kıraç'ın vefa haberi Koç Holding tarafından şu sözlerle verildi: Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.
Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.
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Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi. Suna Kıraç, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekiliydi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirmişti. Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.
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İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.
1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.
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ALS NEDİR?
Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.