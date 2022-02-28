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Şule Yüksel Şenler kimdir? İşte Şule Yüksel Şenler'in hayat öyküsü ve kitapları

#Şule Yüksel Şenler#Şule Yüksel Şenler Kimdir

1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler; kitapları, yazıları ve konferanslarıyla tanınıyor. Vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek ismin hayatı, pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir?

1/3Şule Yüksel Şenler kimdir İşte Şule Yüksel Şenlerin hayat öyküsü ve kitapları

Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının üçüncü yılında yad ediliyor. Şenler, 29 Mayıs 1938'de Hasan Tahsin ve Mihriban Ümran'ın altı çocuğundan üçüncüsü olarak Kayseri'de dünyaya gelmişti. İşte, Şule Yüksel Şenler'in hayat öyküsü ve kitapları...

2/3Şule Yüksel Şenler kimdir İşte Şule Yüksel Şenlerin hayat öyküsü ve kitapları

Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı.

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. eğitimi ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1960'lı ve 70'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve katıldığı konferanslarla adından söz ettirdi.

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı. "Huzur Sokağı" adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler olmuştu.

Şule Yüksel Şenler'in kitapları ise şunlar;

3/3Şule Yüksel Şenler kimdir İşte Şule Yüksel Şenlerin hayat öyküsü ve kitapları

Gençliğin Izdırabı - Hidayet - Bize Ne Oldu - İslam'da ve Günümüzde Kadın - Duyuşlar - Her Şey İslam için - Uygarlığın Gözyaşları - Huzur Sokağı - Kız ve Çiçek - Sağ El- Bir Bilinçli Öğretmen - Yılanla Tilki

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