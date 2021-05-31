Sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak. İşte, İSKİ su kesintisinin ayrıntıları...