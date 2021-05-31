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GeriGündem Sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak!
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 22:17 | 

Sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek. Peki, Sular ne zaman kesilecek?

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak. İşte, İSKİ su kesintisinin ayrıntıları...

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Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

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Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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