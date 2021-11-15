Sular ne zaman gelecek? Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli'de su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) şebeke hattı arızası, montaj değişimi, isale hattı arızası ve şebeke yenileme gibi nedenlerle bazı ilçelere su veremeyeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli, Beşiktaş, B.Çekmece'nin bazı mahallelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.