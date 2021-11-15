Sular ne zaman gelecek? Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli'de su kesintisi
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 15 Kasım tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli, Beşiktaş, B.Çekmece ilçelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) şebeke hattı arızası, montaj değişimi, isale hattı arızası ve şebeke yenileme gibi nedenlerle bazı ilçelere su veremeyeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli, Beşiktaş, B.Çekmece'nin bazı mahallelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.
PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Bağlar Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi
:
500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Merter E5 Yanı 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 10:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 09:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Kurna Mah,Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 10:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 12:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 11:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.11.2021 10:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.