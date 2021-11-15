MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli'de su kesintisi
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli'de su kesintisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 12:41 | 

Sular ne zaman gelecek? Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli'de su kesintisi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 15 Kasım tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli, Beşiktaş, B.Çekmece ilçelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) şebeke hattı arızası, montaj değişimi, isale hattı arızası ve şebeke yenileme gibi nedenlerle bazı ilçelere su veremeyeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Güngören, Sultanbeyli, Beşiktaş, B.Çekmece'nin bazı mahallelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.

2

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Ekinoba Mah[Batıköy Mah]

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 09:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Bağlar Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 09:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Yıldız Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 10:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Arıza Sebebi

:

500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Merter E5 Yanı 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 10:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 09:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Kurna Mah,Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 10:09

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 12:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Ortaköy Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 11:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Şifa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.11.2021 10:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi