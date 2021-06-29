MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi saat aralıklarını paylaştı
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi saat aralıklarını paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 12:16 | 

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi saat aralıklarını paylaştı

İSKİ bugün İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yayınlanan planlı kesinti programına göre, Arnavuköy, Bağcılar, Beykoz, Beşiktaş, Maltepe, Pendik, Çatalca ilçelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek mahallelerde ikamet eden vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 29 Haziran 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

2

Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

329 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

29 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 09:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Taşoluk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 10:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Etiler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 10:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altıntepe Mah,Küçükyalı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Harmandere Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 10:03

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 10:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Hisarı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Elbasan Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşpınar Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

29.06.2021 11:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi