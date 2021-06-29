Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi saat aralıklarını paylaştı
İSKİ bugün İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yayınlanan planlı kesinti programına göre, Arnavuköy, Bağcılar, Beykoz, Beşiktaş, Maltepe, Pendik, Çatalca ilçelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek mahallelerde ikamet eden vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 29 Haziran 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
Resmi adresinden kesinti yaşanacak ilçeleri paylaşan İSKİ yayınladığı duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
29 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 09:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Taşoluk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 10:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Etiler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 10:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altıntepe Mah,Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Harmandere Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 10:03
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Yenişehir Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 10:22
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Elbasan Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
29.06.2021 11:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]