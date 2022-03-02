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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mart planlı su kesintisi programı (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla)

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İSKİ'den su kesintisi hakkında önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 2 Mart'ta İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ'2 Mart planlı su kesintisi programı

1/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 2 Mart planlı su kesintisi programı (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla)

Şebeke hattı vana montajı/değişim ve şebeke hattı branşman bağlantısı sorunları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.

2/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 2 Mart planlı su kesintisi programı (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla)

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3Sular ne zaman gelecek İSKİ 2 Mart planlı su kesintisi programı (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla)

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah

Arıza Sebebi

:

2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 09:37

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Arıza Sebebi

:

2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah

Arıza Sebebi

:

2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

50Yıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 09:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi

:

2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

02.03.2022 04:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

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