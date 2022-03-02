Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mart planlı su kesintisi programı (Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Maltepe, Tuzla)

Şebeke hattı vana montajı/değişim ve şebeke hattı branşman bağlantısı sorunları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Arızaya bağlı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Kamuoyunu resmi adresi üzerinden bilgilendiren İSKİ, kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati de paylaştı.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi
:
2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 09:37
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Arıza Sebebi
:
2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi
:
2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
50Yıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 09:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi
:
2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
02.03.2022 04:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.