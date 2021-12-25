Sular ne zaman gelecek? (Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece) İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı

Su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak paylaşan İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.