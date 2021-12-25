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Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 14:22 | 

Sular ne zaman gelecek? (Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece) İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı

İSKİ 25 Aralık su kesintisi programını paylaştı. Günlük planlı su kesintisi listesine göre, Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer'de belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı

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1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 25 Aralık Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında gün içinde yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Kesintilerden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşların kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. İşte su kesintisi programının detayları...
2
Su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak paylaşan İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
3

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Ataşehir Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 14:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 09:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 11:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Sanayi Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 10:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 11:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 14:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Aydınevler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 14:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 09:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

25.12.2021 13:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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