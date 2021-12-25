Sular ne zaman gelecek? (Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece) İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı
İSKİ 25 Aralık su kesintisi programını paylaştı. Günlük planlı su kesintisi listesine göre, Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer'de belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Aralık su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Ataşehir Atatürk Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 14:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 09:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 11:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Sanayi Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 10:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 11:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 14:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Aydınevler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 14:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 09:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
25.12.2021 13:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.