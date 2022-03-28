Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Pazartesi su kesintisi programı

28 Mart tarihli su kesintisi programına göre bugün bazı ilçelerde 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası, Şebeke Hattı Deplase Çalışması, 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası, 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Beykoz, Fatih, Güngören ilçelerine belirli saat aralığında su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 09:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 13:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 10:41
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 13:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 13:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 14:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.03.2022 08:33
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.