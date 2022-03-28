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Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Pazartesi su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, günlük su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 28 Mart Pazartesi su kesintisi programı

1/3Sular ne zaman gelecek 28 Mart Pazartesi su kesintisi programı

28 Mart tarihli su kesintisi programına göre bugün bazı ilçelerde 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası, Şebeke Hattı Deplase Çalışması, 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası, 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Beykoz, Fatih, Güngören ilçelerine belirli saat aralığında su verilemeyecek.

2/3Sular ne zaman gelecek 28 Mart Pazartesi su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3İSKİ 28 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 28 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 09:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 13:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 10:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 10:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 13:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 13:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 14:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.03.2022 08:33

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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