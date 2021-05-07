Starlink Uyduları nedir ve ne demek? İşte Türkiye'de görülen Starlink Uyduları hakkında merak edilenler
Starlink Uyduları Türkiye'de de görülmesinin ardından gündeme geldi. Türkiye’nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100’ün üzerinde ışık görüntülenmesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. Bakan Varank, gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi. Bir yıl önce de Türkiye’de de görülen Starlink Leo Uyduları SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olarak biliniyor. İşte, Starlink Uyduları nedir? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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Starlink Uydularının anlamı merak konusu oldu. İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.
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STARLİNK UYDULARI NEDİR?
Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.
SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.
2020 yılı Eylül ayı itibarıyla SpaceX 775 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır.
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İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planmaktadır: üç yörüngenin ilki yerden 550 km yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir yörünge, ardından 1.550 km irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band uydularının yerleştirilmesi şeklindedir.
Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.
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Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018’de SpaceX’e 10 milyar ABD dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.