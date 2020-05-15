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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 13:25,

Spor salonları ne zaman açılır?

Corona virüsünü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen pek çok işletmeden biri olan spor salonları için bekleyiş devam ediyor. İnsan hareketliliğin yoğun olduğu spor salonları, yaklaşık iki aydır faaliyetlerine devam edemiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle faaliyetlerine ara veren spor salonlarının yeniden ne zaman açılacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, spor salonları ne zaman açılır?

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Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, spor salonlarının yeniden faaliyete başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Spor salonlarına aboneliği bulunan vatandaşların yanı sıra bu işletmelerin sahipleri de kısıtlamanın kalkacağı ve yeniden faaliyetlere başlayacakları tarihi bekliyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

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Mart'tan bu yana kapalı olan spor salonlarının yeniden açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından spor salonlarına da kısıtlama gelmişti.

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Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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