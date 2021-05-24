Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih netlik kazanıyor

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu netlik kazanıyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte, spor salonları hakkında son bilgi...