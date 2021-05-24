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Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 08:41 | 

Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih netlik kazanıyor

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu, üyelikleri bulunan ya da yeni üyelik almak isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında henüz açılmasına karar verilmeyen işletmeler arasında yer alan spor salonları, Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak kararlara göre yönünü tayin edecek. Peki, son gelişmelere göre spor salonları ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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1

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu netlik kazanıyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte, spor salonları hakkında son bilgi...

2

Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

3

Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının da açılması planlanıyor.

Spor salonlarının 1 Haziran itibariyle açılması öngörülüyor.

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