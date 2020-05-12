Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, spor salonlarının durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana kapalı olan ve faaliyetlerine ara veren spor salonlarının yeniden ne zaman açılcağı sorgulanıyor. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında binlerce insanın üye olduğu spor salonlarının ne zaman açılacağı en çok merak edilenler arasında. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
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Mart'tan bu yana kapalı olan spor salonlarının yeniden açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından spor salonlarına da kısıtlama gelmişti.
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Spor salonlarının yeniden faaliyete geçeceği tarih hakkında net bir bilgi yok. Corona salgının riskinin ortadan kalması ile alınan tedbirlerin esnetileceği düşünülüyor.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.