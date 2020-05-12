Spor salonları ne zaman açılacak?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında binlerce insanın üye olduğu spor salonlarının ne zaman açılacağı en çok merak edilenler arasında. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...