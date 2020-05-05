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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:31,

Spor salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, pek çok alanda normalleşmeye ilişkin bilgi verdi. Bu gelişmelerin ardından ise spor salonlarının ne zaman faaliyete geçeceği merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?

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Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yayımlanan genelge üzerine spor salonları gibi yakın temasın olduğu işletmelerin faaliyetleri geçici bir süre durdurulmuştu. Gözler şimdi spor salonlarının yeniden açılacağı tarihte. İşte, 'Spor salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

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Spor salonlarının yeniden faaliyete geçeceği tarih hakkında net bir bilgi yok. Corona salgının riskinin ortadan kalması ile alınan tedbirlerin esnetileceği düşünülüyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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