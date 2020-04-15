MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSpor salonları ne zaman açılacak?
GeriGündem Spor salonları ne zaman açılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 10:14,

Spor salonları ne zaman açılacak?

Corona virüsünü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen pek çok işletmeden biri de spor salonları. İnsan hareketliliğin yoğun olduğu spor salonları, yaklaşık bir aydır faaliyetlerine devam edemiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle faaliyetlerine ara veren spor salonlarının yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor salonlarının yeniden faaliyete başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Spor salonlarına aboneliği bulunan vatandaşların yanı sıra bu işletmelerin sahipleri de kısıtlamanın kalkacağı ve yeniden faaliyetlere başlayacakları tarihi bekliyor. İşte, 'Spor salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...

2

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

3

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

4

Spor salonlarının yeniden faaliyete geçeceği tarih hakkında net bir bilgi yok. Corona salgının riskinin ortadan kalması ile alınan tedbirlerin esnetileceği düşünülüyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi