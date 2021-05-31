Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 20:25 | 31 Mayıs 2021 - 20:25

Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de spor salonlarının akıbeti idi. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı?