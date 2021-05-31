Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de spor salonlarının akıbeti idi. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, en önemli konu başlıklarından biri olan spor salonları hakkında da önemli bilgiler verdi. İşte, spor salonlarının son durumu...
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kahvehane, kafe, halı saha, spor salonları pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21.00 saatleri arasında çalışabilecek" dedi.