Spor salonları kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Spor salonlarına koronavirüs önlemleri neticesinde kısıtlama gelip gelmeyeceği, bu mekanlara giden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan mekan işletmecileri de bu kapsamda bilgi almak istiyor. Bu konudaki tüm soru işaretleri, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yanıt buldu. İşte, spor salonlarının güncel kısıtlama durumu hakkında en son gelişmeler...