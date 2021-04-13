Spor salonları kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararların alınması beklenen kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası gündeme gelen kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. Akıbeti en çok merak edilen mekanlardan biri de spor salonları. Peki, spor salonları kapatılacak mı?
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Spor salonlarına koronavirüs önlemleri neticesinde kısıtlama gelip gelmeyeceği, bu mekanlara giden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan mekan işletmecileri de bu kapsamda bilgi almak istiyor. Bu konudaki tüm soru işaretleri, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yanıt buldu. İşte, spor salonlarının güncel kısıtlama durumu hakkında en son gelişmeler...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi.
"İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."
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SPOR SALONLARININ DURUMU
Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacak dedi.
Konuya dair İçişleri Bakanlığı genelgesinin bugün içinde yayımlanması bekleniyor.