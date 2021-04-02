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Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 12:16 | 

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB mülakat tarihleri netleşti

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Şimdi ise sözlü sınavlar bekleniyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tüm süreç bilgisi yer alıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin açıklanacağı tarih...

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Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

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Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

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