Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sınav tarihleri belli oldu - Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mayıs ayının ilk günlerindeTwitter hesabında sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair kılavuz ve duyuru yayımlandı. MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda başvuru tarihleri, mülakat tarihleri, sınav tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi...
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Sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili ilk bilgilendirme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Açıklama ardından binlerce sözleşmeli öğretmen adayı, mülakat ve sınav tarihlerini araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimiyle başvuru ve mülakat tarihi hakkında detayları paylaştı.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik, Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında online sistem üzerinden alınacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sözlü Sınavların Yapılması 06-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacak.Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 22 Haziran 2020 tarihinde duyurulacak.