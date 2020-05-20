Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 15:01 , 20 Mayıs 2020 - 15:01

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve sınav tarihleri belli oldu - Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mayıs ayının ilk günlerindeTwitter hesabında sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair kılavuz ve duyuru yayımlandı. MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda başvuru tarihleri, mülakat tarihleri, sınav tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi...