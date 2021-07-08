Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından gözler sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr'den ilan edilecek. Öğretmen adayları mülakat sonuçlarını e devlet ve PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Milyonlarca sözleşmeli öğretmen adayının katıldığı öğretmen mülakatları 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sorularına yanıt arayan adaylar, sonuç ekranı olan https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresine erişim sağlayarak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen 2021 mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mülakat sürecini geride bırakan öğretmen adayları sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakat tarihleri gibi sonuç tarihini de 2021 atama takvimiyle paylaşmıştı.
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Bu yılın takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
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İTİRAZ TARİHLERİ
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
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ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.