Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Milyonlarca sözleşmeli öğretmen adayının katıldığı öğretmen mülakatları 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sorularına yanıt arayan adaylar, sonuç ekranı olan https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresine erişim sağlayarak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?



Sözleşmeli öğretmen 2021 mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mülakat sürecini geride bırakan öğretmen adayları sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakat tarihleri gibi sonuç tarihini de 2021 atama takvimiyle paylaşmıştı.