Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr'de olacak!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 20 bin öğretmen ataması için 13 Haziran tarihine kadar sözlü sınava katılım sağlayan adayların değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Mülakat sonuçları MEB. gov.tr ekranında yayınlanacak. Atama takviminde son süreç yaklaşırken adayların da gözü kulağı MEB'den gelecek, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Peki, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu hakkında bilgiler.
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına katılan adaylar için MEB sonuç tarihini duyurdu. Çeşitli branşlardan yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasında KPSS puanlarına göre adaylar başvurularını yaparak sözlü sınav katılım sağladı. Mülakatlar 17 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. MEB atama kılavuzuna göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 08 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
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MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
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Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
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20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
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Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.