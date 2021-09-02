Sözleşmeli öğretmenlik iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Tayin sonuçları bekleniyor

Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme süreci devam ediyor. Başvurularını tamamlayan öğretmenler heyecanla açıklamaları takip ediyorlar. Yayımlanan takvime göre 3 Eylül tarihinde öğretmen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek. İşte detaylar