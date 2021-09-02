Sözleşmeli öğretmenlik iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Tayin sonuçları bekleniyor
Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvuru takvimi MEB tarafından açıklandı. Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları 23 Ağustos tarihinde başlamış ve 27 Ağustos’ta sona ermişti. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Tayini gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik iller arası yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
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Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme süreci devam ediyor. Başvurularını tamamlayan öğretmenler heyecanla açıklamaları takip ediyorlar. Yayımlanan takvime göre 3 Eylül tarihinde öğretmen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek. İşte detaylar
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti il değiştirme sonuçları 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.
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Yer değiştirme işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlere ait kararnameler, sistem üzerinden ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek, sözleşmeli öğretmenin görev yeri atandığı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.