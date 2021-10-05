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Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 08:21 | 

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gün yaklaşıyor... Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gün yaklaşıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir yandan son hazırlıklarını yaparken bir yandan da mülakat yerleri bilgisini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gün ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

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1

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tercihleri ve ön başvurular için verilen süre dolmak üzere. Takvime göre, başvuruların ardından mülakat yerlerinin ataması için süreç devam edecek. Duyuruya göre 15 bin öğretmen atama başvuruları için son gün 8 Ekim.

2

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

3

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

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