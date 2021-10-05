Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gün yaklaşıyor... Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tercihleri ve ön başvurular için verilen süre dolmak üzere. Takvime göre, başvuruların ardından mülakat yerlerinin ataması için süreç devam edecek. Duyuruya göre 15 bin öğretmen atama başvuruları için son gün 8 Ekim.