Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi
2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alındı. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da sona erdi. Şimdi ise sözlü sınav sonuçları gündem oldu. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Belirlenen tarihlerde mülakatlara katılım sağlayan binlerce aday, şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takviminde son durum...
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MEB'in verdiği bilgilere göre; sözlü sınav sonuçları sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
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Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
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Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.