Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.