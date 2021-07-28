Sözel bölümler taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel puanla alım yapan bölümler, pek çok üniversite adayının gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre 2 ve 4 yıllık sözel bölüm tercihlerini oluşturacak. Peki 2021 yılına ait sözel bölümler için taban puanları ve sıralamaları nedir? İşte YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, sıralamaları ve taban puanları...
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2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarı sıralamasına veya taban puanına göre sözel puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak. İşte 2021 YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...
YKS 2021 SÖZEL BÖLÜMLER, TABAN PUANLARI, VE SIRALAMALARI
Animasyon ve Oyun Tasarımı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çerkez Dili ve Edebiyatı Çizgi Film ve Animasyon El Sanatları Film Tasarım ve Yazarlık Film Tasarım ve Yönetmenliği Film Tasarımı Fotoğraf Fotoğraf ve Video Gastronomi (Yüksekokul) Gastronomi (Fakülte) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
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Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları Görsel İletişim Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkbilim Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hititoloji İlahiyat İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı ve Medya İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim ve Tasarım İslam ve Din Bilimleri İslami İlimler Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Kültür ve İletişim Bilimleri Kürt Dili ve Edebiyatı Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve İletişim (Fakülte) Medya ve İletişim (Yüksekokul) Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği Radyo ve Televizyon Radyo, Televizyon ve Sinema Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
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Sanat Tarihi Sanat ve Kültür Yönetimi Sanat Yönetimi Sinema ve Dijital Medya Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sümeroloji Süryani Dili ve Edebiyatı Tarih Tarih Öğretmenliği Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Halkbilimi Yeni Medya (Fakülte) Yeni Medya (Yüksekokul) Yeni Medya ve Gazetecilik Yeni Medya ve İletişim Zaza Dili ve Edebiyatı
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YKS 2 yıllık sözel bölümler
Adalet Aşçılık Basın ve Yayıncılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Çocuk Gelişimi Deri Konfeksiyon Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Geleneksel El Sanatları Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Görsel İletişim Halıcılık ve Kilimcilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği İlahiyat Kültürel Miras ve Turizm Marka İletişimi Medya ve İletişim Mimari Dekoratif Sanatlar Radyo ve Televizyon Programcılığı Reklamcılık Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turist Rehberliği Turizm Animasyonu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Yerel Yönetimler