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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 13:53 | 

Sözel bölümler taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel puanla alım yapan bölümler, pek çok üniversite adayının gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre 2 ve 4 yıllık sözel bölüm tercihlerini oluşturacak. Peki 2021 yılına ait sözel bölümler için taban puanları ve sıralamaları nedir? İşte YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, sıralamaları ve taban puanları...

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2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarı sıralamasına veya taban puanına göre sözel puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak. İşte 2021 YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...

YKS 2021 SÖZEL BÖLÜMLER, TABAN PUANLARI, VE SIRALAMALARI

YKS 2021- Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız
2YKS 4 yıllık sözel bölümler

YKS 4 yıllık sözel bölümler

Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

3

Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

4

Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı

5YKS 2 yıllık sözel bölümler

YKS 2 yıllık sözel bölümler

Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler

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