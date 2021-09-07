E-Devlet Soyağacı sorgulama ve oluşturma ekranı: Soyağacı nasıl oluşturulur?

Soyağacı oluşturma işlemi ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmetini sunduğunu duyurdu. 18 yaşından büyük her vatandaş kendi T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kendi soyağacına erişim sağlayabiliyor. İşte E-Devlet soyağacı sorgulama ve oluşturma ekranı