E-Devlet Soyağacı sorgulama ve oluşturma ekranı: Soyağacı nasıl oluşturulur?
Soyağacı oluşturma ekranı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Soyağacı sorgulama işlemi ile ilgili yapılan açıklamada detaylara yer verildi. e-Devlet içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde yer alan Soyağacı Sorgulama hizmetinden veya nvi.gov.tr adresindeki Hizmetler/E-Sorgulamalar menü başlıkları altından erişim sağlanabilir.
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Soyağacı oluşturma işlemi ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmetini sunduğunu duyurdu. 18 yaşından büyük her vatandaş kendi T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kendi soyağacına erişim sağlayabiliyor. İşte E-Devlet soyağacı sorgulama ve oluşturma ekranı
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SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUYOR?
Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.
E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.
Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilinecek.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.
MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.