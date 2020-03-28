Sosyal yardım parası başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? Yardım parası sorgulama ekranı
Halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağının açıklanmasının ardından gözler, 1.000 TL sosyal yardım parası başvurularına çevrildi. Söz konusu yardım parası başvurularına odaklanan vatandaşlar, konuya dair yapılan resmi bilgilendirmeleri takip etmek istiyor. Peki, Sosyal yardım parası başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
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Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er lira destek verilecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından bu kez de başvurusunun nasıl yapıldığı ve sosyal yardım başvuru sonuçları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte, yardım parası sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.
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Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi.
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Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.