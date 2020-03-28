Sosyal yardım parası başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? Yardım parası sorgulama ekranı

Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er lira destek verilecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından bu kez de başvurusunun nasıl yapıldığı ve sosyal yardım başvuru sonuçları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte, yardım parası sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...