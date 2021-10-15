Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacak? Bakan'dan önemli açıklama
Sosyal yardım başvuruları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. e-Devlet üzerinden online olarak yapılan başvurular neticesinde, binlerce vatandaşa belli miktarlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ise son günlerde bu başvurular için araştırmalarına hız verdi. Peki, sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacak?
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Sosyal yardım başvuruları, bugün itibarıyla e-Devlet'ten yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başladıklarını bildirdi. İşte, sosyal yardım başvuruları hakkında son bilgiler...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık ile UNICEF iş birliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı"na katıldı. Konuşmasında kamuoyuna güzel bir haber vermek istediğini belirten Yanık, şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz."
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Çocuk alanına özgü çalışmaların yanı sıra son yıllarda yaşanan deprem, sel, yangın gibi afet hallerinde ve salgın gibi olağanüstü durumlarda da hızlı destek programlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı", "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" ile 7,2 milyon haneye 10,9 milyar lira nakdi destek sağladıklarını kaydetti.