Son depremler: Deprem mi oldu? 26 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
26 ARALIK 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:35:13 38.6847 26.5533 19.8 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
07:12:19 37.8493 27.0893 5.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:29:39 40.1837 31.6047 7.4 -.- 1.8 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
05:21:40 37.1938 28.6682 5.3 -.- 2.0 -.- CAKMAK-(MUGLA)
05:12:36 38.3353 44.3232 5.0 -.- 2.2 -.- OMERDAGI-BASKALE (VAN)
02:42:31 40.1898 28.6850 10.2 -.- 1.9 -.- CATALAGIL-NILUFER (BURSA)
02:22:58 34.7452 24.9053 12.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:03:08 36.9887 28.8922 9.1 -.- 1.4 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:53:14 37.0923 28.3798 5.7 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
01:05:24 35.1123 25.2290 3.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:00:59 39.2913 26.9172 17.1 -.- 1.3 -.- HACIVELILER-AYVALIK (BALIKESIR)
00:09:57 40.7570 30.9715 4.9 -.- 1.1 -.- AKSU-GOLYAKA (DUZCE)
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İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası olan La Palma’daki Cumbre Veja Yanardağı'ndaki patlamaların resmi olarak sona erdiği açıklandı. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) yetkilileri tarafından yapılan açıklama, yanardağın yaklaşık 10 gündür düşük seviyeli gösterdiği faaliyetlerin hemen ardından geldi. Pevolca sözcüsü Julio Pérez, "Bugünkü duyuru dört kelimeyle özetlenebilir: yanardağ patlaması sona erdi" dedi. Uzmanlar, lavların tahrip ettiği arazilerin, binaların ve yolların temizlenmesinin birkaç yılı alacağı konusunda uyarılar da bulundu. Ayrıca yanardağın, uzun süre zehirli gazlar salmaya devam edeceği ve bunun da halk için tehdit oluşturacağı da belirtildi.
La Palma’daki yanardağ, 19 Eylül’de aktif hale gelmişti. Başta La Palma’nın batı yakası olmak üzere patlamalarda bin 345 ev, okul, kilise ve sağlık merkezleri de dahil olmak üzere birçok yapı kullanılamaz hale geldi. Yavaş olarak hareket eden lav, yaklaşık olarak bin 250 hektarlık alanı kaplayarak, adanın turizm ile birlikte geçim kaynağı olan muz tarlalarına da ulaşmıştı. La Palma’da muz çiftçiliği yapan Victor Manuel yaptığı açıklamada, “Adadan ayrılmak ve başka adada başka şeyler aramak zorunda kalabilirim. Çünkü kamu kurumları felaketin zorluğuna hazır değil. Kendimi ve ailemi kurtarmalıyım” ifadelerine yer verdi.