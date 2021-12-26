Son depremler: Deprem mi oldu? 26 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

3 aydır aktifti



La Palma’daki yanardağ, 19 Eylül’de aktif hale gelmişti. Başta La Palma’nın batı yakası olmak üzere patlamalarda bin 345 ev, okul, kilise ve sağlık merkezleri de dahil olmak üzere birçok yapı kullanılamaz hale geldi. Yavaş olarak hareket eden lav, yaklaşık olarak bin 250 hektarlık alanı kaplayarak, adanın turizm ile birlikte geçim kaynağı olan muz tarlalarına da ulaşmıştı. La Palma’da muz çiftçiliği yapan Victor Manuel yaptığı açıklamada, “Adadan ayrılmak ve başka adada başka şeyler aramak zorunda kalabilirim. Çünkü kamu kurumları felaketin zorluğuna hazır değil. Kendimi ve ailemi kurtarmalıyım” ifadelerine yer verdi.