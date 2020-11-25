Son dakika: Yurt dışına uçuş yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama geldi

YURT DIŞINA UÇUŞ YASAĞI OLACAK MI? Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri 17.00'da bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına gelen Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, tabloda semptom göstermeyen hastaların da artık yer alacağını duyurdu.



Yurt dışına seyahat yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Koca şunları ifade etti;



Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Bazı ülkelerden gelişlerde yaptığımız taramalar var. Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler konması söz konusu olabilir.