Son dakika: Yurt dışına uçuş yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan açıklama geldi
Yurt dışına uçuş yasağının olup olmayacağı Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında gündemde yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur." dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, bazı ülkelere uygulanan tedbirlerin devam ettiğini söyledi. Peki, ülkeler arası uçuş yasağı olacak mı? İşte, detaylar.
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Ülkeler arası seyahat kısıtlaması son dakika açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler uygulanmaya başlanmıştı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir" dedi. Koronavirüs önlemlerine yönelik mart ayında bir çok ülkeye seyahat yasağı getirilmiş, haziran ayında uçuşlar yeniden başlamıştı. İşte, detaylar.
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YURT DIŞINA UÇUŞ YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri 17.00'da bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına gelen Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, tabloda semptom göstermeyen hastaların da artık yer alacağını duyurdu.
Yurt dışına seyahat yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Koca şunları ifade etti;
Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Bazı ülkelerden gelişlerde yaptığımız taramalar var. Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler konması söz konusu olabilir.
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HAFTA SONU KISITLAMA KARARI
Bilim Kurulu aslında hafta sonu kısıtlamasını önermemişti. Hafta sonu uygulaması Kabine'de görüşülüp tartışılarak alınmış bir karardır. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki 1 hafta - 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme veya daraltma önerilerimizi de yapmış olacağız.
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İLLER ARASI UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Covid-19 yeni tedbirleri ile ilgili THY'den açıklama geldi.
THY'den yapılan açıklamada, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.
Türk Hava Yolları (THY), hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde yolcuların uçuş belgeleri ile havalimanına gelebileceklerini bildirdi.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Üstün, THY olarak güvenli seyahat standartları ile yolcuları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.