Son dakika... 'Yarasa kadın'dan ezber bozan uyarı!
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili ezber bozan açıklamalar geldi. Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli çok konuşulacak uyarılarda bulundu.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
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Zira hükümetlere sunulan bilimsel raporlar ve bilim dünyasından gelen uyarılar bu kanıtlar nitelikte. Bu tartışmalara katılan son isim Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli oldu.
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ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Shi, çok konuşulacak uyarılarda bulundu.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'kıyamet günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
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People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
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Başka bir deyişle Çinli bilim insanı dünya genelinde artan vaka sayılarının koronavirüsün mutasyona uğraması için daha fazla şansa izin verdiğinin altını çizdi. Dr Zhengli virüsün çalıştığı tesisten sızdığı iddiasını ise bir kez daha reddetti.
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Kovid'in mutasyona uğramaya devam edeceği ve dünyanın bu virüsü ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğinin altını çizen bilim insanı aşı şüphecilerinin aşılanmalarını gerektiğine dikkat çekti.
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Zira uzmanlar aşı karşıtlarının toplumsal bağışıklığın önündeki en büyük engel olduğunu ve bu durumun da virüse mutasyona uğramaya devam etmek için gerekli alanı sağladığı görüşünde.
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ABD'NİN '1 NUMARASI'NDAN AŞI UYARISI
Konu ile ilgili bir uyarı da ABD'de salgın ile mücadelenin bir numaralı isminden geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr Anthony Fauci virüsün yeterince yeterince yayılması durumunda aşıya dirençli bir varyanta dönüşebileceğinden korktuğunu söyledi.
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Bilim dünyası bir süredir Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
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Bu durum İngiltere hükümetine danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda da yer almıştı. Bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtmişti.
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Söz konusu araştırma bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
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Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
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PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Peki pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya yine İngiltere'den yanıt geldi.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin büyük bir kısmını Eylül ayı sonuna kadar arkamızda bırakacağız.
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Tecrit fikrinin en büyük Savucularından olduğu için ülkede 'tecrit mimarı' olarak anılan Profesör Neil Ferguson, aşının etkisine dikkat çekti ve 'Salgının büyük kısmını sonbahara kadar geride bırakacağız' dedi.
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İlk karantinada kilit rol oynayan Imperial College'da görevli olan bilim insanı bu dönemde vakalarda bir artış olabileceğini, ancak ölen ya da ciddi şekilde hastalanan insan sayısının azaldığını belirtti.
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Ülkede yayınlanan 'Today' isimli programda konuşan bilim insanı sözlerine şöyle devam etti; Aşıların etkisi hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada çok büyük oldu. Eylül veya Ekim sonunda pandeminin büyük bir kısmını arkamızda bırakacağımıza eminim.'
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Ferguson bu durumun aşılamadaki hız ile doğru orantılı olacağının altını çizdi.