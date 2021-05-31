Son dakika: Koronavirüs yayılımının merkezi Wuhan'dan yeni görüntü... Yarasanın ısırdığı an kamerada!
Son günlerde 'virüsün sızdığı yer' iddiası ile gündeme gelen Wuhan'daki laboratuvardan şoke eden görüntüler geldi. Görüntülerdeki yarasa detayı kısa sürede gündeme oturdu.
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3.5 milyon insanın hayatına mal olan koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı yer olarak gösterilen Wuhan Viroloji Laboratuvarı sızan yeni görüntüler ile gündemde.
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İddiaların merkezindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'yla ilgili 2017 yılına ait olduğu öne sürülen görüntüler tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü. New York Post'ta yer alan habere göre, 2017'de Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde laboratuvar uzmanlarının yarasalar üzerine araştırma yaptığı görülüyor.
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Ancak Çinli bilim insanlarının koruyucu ekipmanlara özen göstermediği, örnekler toplarken eldiven ve maske kullanmaması dikkatlerden kaçmıyor.
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Bu çalışmada görev alan uzmanlardan biri bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatıyor ve elinin üzerindeki şişlikleri kameraya gösteriyor. Bir başka görevli ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor.
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Görüntüler ile ilgili dönemin Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı direktörü Shi Zhengli, 'Bu iş o kadar da tehlikeli değil. İnsanların direkt olarak enfekte olması çok düşük ihtimal' demişti.
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ÇİN'İN SIZAN KORONAVİRÜS BELGELERİNDE ŞOKE EDEN İFADELER
Virüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ederken şu sorunun cevabına tam olarak ulaşabilmiş değiliz; virüs nasıl hayatımıza girdi?
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Çin'in sızan 'koronavirüs belgeler' ve bilim dünyasından gelen peş peşe açıklalar Wuhan'ı yeniden iddiaların merkezi haline getirdi.
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ABD raporlarına göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.
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Aynı raporlara göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
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Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.
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Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
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ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
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The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer alıyor.
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Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.
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Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.
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DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.
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Ancak bazı bilim çevreleri DSÖ'nün bu açıklamasını tatmin edici bulmuyor.
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Son dönemde pek çok bilim insanı bu iddianın yeniden daha detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtiyor.
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1.5 yıldır hayatımızda olan virüs bugüne kadar dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı.