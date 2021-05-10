Son dakika... Thodex vurgununda son dakika... Gece yarısı flaş gelişme! Kilit isim yakalandı

FARUK FATİH ÖZER'İN YANINDA... Canaj, Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.