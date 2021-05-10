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Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 06:50 | 

Son dakika... Thodex vurgununda son dakika... Gece yarısı flaş gelişme! Kilit isim yakalandı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için çember daralırken gece yarısı gelen son dakika haberi operasyonun seyrini değiştirecek cinsten...

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Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Gece yarısı gelen son dakika haberine göre Faruk Fatih Özer'in yanındaki kilit isim yakalandı.

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İşte Thodex vurgununda operasyonun seyrini değiştirecek gelişmenin detayları...

4KİLİT İSİM YAKALANDI

KİLİT İSİM YAKALANDI!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçış sürecinde pay sahibi olduğu düşünülen Arnavutluk vatandaşları tek tek gözaltına alınıyor.

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Arnavutluk polisi, Faruk Özer'in kaldığı otelin güvenlik kamerasına takılan kırmızı beyaz montlu Altjan Canaj'ı da yakaladı.

6ASIL PAY SAHİBİ EDEVALDO HAXHİU

ASIL PAY SAHİBİ EDEVALDO HAXHİU

TRT Haber, Altjan Canaj'ın ilk ifadesine ulaştı. Buna göre; Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olduğunu söylediği Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti.

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Altjan Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi. Thodex’in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

8FARUK FATİH ÖZERİN YANINDA...

FARUK FATİH ÖZER'İN YANINDA...

Canaj, Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

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Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

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