Son dakika... Squid Game'in sırrı! Kore dizileri neden bu kadar başarılı oluyor?

Keskin, “Son açıklanan istatistiklere göre 2020 yılında Kore’de üretilen içeriklerin ülkeye bir yıllık katkısının 10.8 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu rakam aslında görünenin çok daha azı. Çünkü bu endüstri sayesinde onlarca farklı sektör oluşuyor ve kalkınıyor. Squid Game, Güney Kore’nin görmediğimiz bir yüzünü fakirliği, zor durumda kalmış insanları konu alıyor” diyor.