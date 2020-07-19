Son dakika şehir dışına çıkma ve şehirler arası yolculuk yasağı Kurban Bayramı'nda olacak mı?

Şehir dışına çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmeleri, bayrama çok az bir süre kalmasıyla birlikte pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ya da şehirler arası yolculuk olması durumunda planlarına buna göre yön verecek olan pek çok vatandaş, bu kapsamda internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı Kurban Bayramı için uygulanacak mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler



KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI VE OKULLAR AÇILACAK MI?



Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk CNN Türk canlı yayınında sokağa çıkma yasağı ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. İşte, o detaylar



"Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı.



Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar."