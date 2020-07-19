Son dakika şehir dışına çıkma ve şehirler arası yolculuk yasağı Kurban Bayramı'nda olacak mı?
Şehirlerarası yolculuk ya da şehir dışına çıkma yasağı hususunda bayram döneminde herhangi bir yasak olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, son dakika gelişmelerini araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu yetkilileri tarafından değerlendirilecek olan Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk kararı, uygun görülmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, şehir dışına çıkma yasağı ya da diğer bir ifadeyle şehirler arası yolculuk yasağı Kurban Bayramı için düşünülüyor mu? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası yolculuk yasağı hakkında son dakika gelişmeleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şehir dışına çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmeleri, bayrama çok az bir süre kalmasıyla birlikte pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ya da şehirler arası yolculuk olması durumunda planlarına buna göre yön verecek olan pek çok vatandaş, bu kapsamda internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı Kurban Bayramı için uygulanacak mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler
KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI VE OKULLAR AÇILACAK MI?
Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk CNN Türk canlı yayınında sokağa çıkma yasağı ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. İşte, o detaylar
"Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı.
Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar."
2
Abone Ol
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
4
Abone Ol
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
5
Abone Ol
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;
Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.
6
Abone Ol
Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.