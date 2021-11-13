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Haber Giriş: 13 Kasım 2021 - 07:50 | 

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs haritasının son durumunu paylaştı. Bakan Koca risk durumunu gösteren 4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından önemli bir gelişmeyi duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzerinin oluşturduğunu buna karşın, vefatların yüzde 84,8’inin 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

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Koca, "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

4KIRMIZI İL KALMADI

KIRMIZI İL KALMADI

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımla da koronavirüs risk durumu haritasında kırmızı hiçbir ilin kalmadığını duyurdu.

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Koca, "4 Renkli haritadan 3 RENKLİ haritaya geçtik! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!. Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi!" ifadelerini kullandı.

6KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 354 bin 287 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 164 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

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18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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