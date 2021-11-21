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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Putin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 10:19 | 

Son dakika: Putin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf

Dünya Çin ve Rusya'dan gelen haberlerin şokunu yaşarken ABD'den itiraf gibi açıklamalar geldi. ABD'li General David Thompson'ın açıklamaları ile dünyayı ayağa kaldıran iddia resmi ağızdan doğrulanmış oldu.

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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.
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Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor. ABD'den gelen itiraf gibi açıklama ise bu endişenin boyutunu gözler önüne serdi.
3PUTİN HAKLI ÇIKTI

PUTİN HAKLI ÇIKTI

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Uzay Gücü Generali David Thompson'ın sözleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i haklı çıkarttı.
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ABD tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını belirten Putin ülkesinin yeni silahları hakkında ilk kez konuşmuştu.
5ALARM DURUMUNDALAR

ALARM DURUMUNDALAR!

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' demişti.
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Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'deki versiyonlarına oranla 5 kat daha hızlı olduğunun altını çizen Putin'in sözleri kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.
7İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Cumartesi günü Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan ABD'li general Amerikan hipersonik füze yeteneklerinin Çin veya Rusya'nınkiler kadar "gelişmiş" olmadığının altını çizdi.
8ABD BAŞARISIZ OLDU

ABD BAŞARISIZ OLDU

CNN International'a göre, ABD Ekim ayında kendi hipersonik füze testlerinde başarısız oldu. Bu yarışta ABD'nin bu iki ülkenin gerisinde kaldığını belieten Thompson 'Çok hızlı bir şekilde yetişmemiz gerekiyor' dedi.
9RUSYANIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Ancak bu füze Rusya'nın dikkat çeken tek silahı değil! İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
10ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR

ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR

Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.
1130 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

30 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

Su-57 Avcı Uçakları, 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.
12NATO STANDARTLARINA ULAŞTI

NATO STANDARTLARINA ULAŞTI

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.
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154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.
14YAPAY İSKELET DÖNEMİ

'YAPAY İSKELET' DÖNEMİ

Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskelet 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor.
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Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz dönemde görücüye çıkarmıştı.
16EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmiş uzmanlar ise Rusya uyarısında bulunmuştu.
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Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.
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Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.
19PUTİNİN BEKLEDİĞİ FIRSAT

PUTİN'İN BEKLEDİĞİ FIRSAT

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse 'altın tepside' sunabilir.
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'Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır' diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.
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