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Son dakika: Putin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf
Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.
PUTİN HAKLI ÇIKTI
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Uzay Gücü Generali David Thompson'ın sözleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i haklı çıkarttı.
ALARM DURUMUNDALAR!
Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' demişti.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Cumartesi günü Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan ABD'li general Amerikan hipersonik füze yeteneklerinin Çin veya Rusya'nınkiler kadar "gelişmiş" olmadığının altını çizdi.
RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Ancak bu füze Rusya'nın dikkat çeken tek silahı değil! İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR
Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.
30 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR
Su-57 Avcı Uçakları, 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.
NATO STANDARTLARINA ULAŞTI
Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.
154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.
Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz dönemde görücüye çıkarmıştı.
EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI
ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmiş uzmanlar ise Rusya uyarısında bulunmuştu.
Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.
PUTİN'İN BEKLEDİĞİ FIRSAT
Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse 'altın tepside' sunabilir.
'Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır' diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.