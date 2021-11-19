Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!
Dünya iki yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyondan fazla hayata mal olan Kovid-19 ile ilgili 'kayıp halka' bulundu. İşte dünyanın gündemine birinci sıradan giren ezber bozan koronavirüs raporu...
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın canına mal oldu.
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Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.
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Virüse karşı aşı ve ilaç geliştiren bilim dünyası bir yandan da virüsün tam olarak nerede ortaya çıktığını tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda uzmanlar 'sıfırıncı hasta' olarak anılan virüsün ilk görüldüğünü kişiyi arıyor.
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VE İLK HASTA BULUNDU
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişiyi saptamayı başardı.
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KİMİLİĞİNİ AÇIKLADILAR
Söz konusu rapora göre, bilinen ilk Kovid-19 vakası 11 Aralık'ta ortaya çıktı ve virüsün ilk görüldüğü kişi Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda çalışan bir kadındı.
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Araştırma sonuçlarını bilim dergisi Science için kaleme alan Arizona Üniversitesi'nden Michael Worobey, bu hastanının Wei Guixian isimli bir Çin vatandaşı olduğunu belirtti.
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KORKUNÇ İDDİA: DSÖ HATA YAPTI!
Kısa sürede dünya gündemine oturan rapor Huanan Pazarı'ndaki hayvanların virüsü insanlara bulaştırmasıyla koronavirüs pandemisinin başladığı iddiasını güçlendirdi.
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Worobey ayrıca DSÖ'nün ilk hastayı belirlemek için hazırladığı raporuda hata olduğunu iddia etti ve 'Bu, virüsün Huanan Pazarı'ndan yayılmaya başladıktan sonra topluluk yoluyla bulaştığını gösteriyor' dedi.
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TÜM GİZEMİ ÇÖZEBİLECEK Mİ?
Uzmanlar The New York Times'a Worobey'in yeniden yapılandırılmış zaman çizelgesinin sağlam göründüğünü ancak pandeminin nasıl başladığını açıklamadığını söyledi.
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New York'taki Columbia Üniversitesi'nden bir virolog olan Dr W. Ian Lipkin gazeteye verdiği demeçte, "Mevcut verilerden yapabileceklerini yeniden yapılandırma konusunda mükemmel bir iş çıkardı ve bu herhangi bir hipotez kadar makul" dedi.
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Ancak Lipkin 'Ama neler olduğunu asla bileceğimizi sanmıyorum, çünkü aradan iki yıl geçti!' sözleri ile koronavirüsün tüm gizeminin çözülmesi için artık çok geç olduğunun altını çizdi.
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Wei Guixian'in adı daha önce de 'sıfırıncı hasta' olduğu iddiası ile gündeme gelmişti. Ancak son araştırmada sunulan kanıtlar ile bilim dünyası bu ihtimale ilk defa ağırlık vermeye başladı.
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ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER
Geçtiğimiz aylarda Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.
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ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.
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Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
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Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
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ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
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Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.
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'YARASA KADIN'DAN EZBER BOZAN SÖZLER
Hakkındaki iddialar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli ise laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetmişti.
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Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün birkaç çalışanı arasında erken Kovid-19 enfeksiyonları olduğunu öne süren ABD istihbarat raporları hakkında da konuşan Shi bu iddiaların kanıtının bulunmadığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı; 'Kanıtın olmadığı bir iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için nasıl bir kanıt sunabilirim ki?'
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Shi bu süreçte yaşadıkları için 'Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli iftira atılıyor' dedi.
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'Laboratuvarında pandemi patlak vermeden önce yeni koronavirüsün herhangi bir kaynağı var mıydı?' sorusuna Shi'nin yanıtı ise 'hayır' oldu.
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Ancak Çin'in laboratuvarında bağımsız bir soruşturmaya izin vermeyi veya araştırmasıyla ilgili verileri paylaşmayı reddetmesi, Shi'nin iddialarını doğrulamayı zorlaştırıyor.