Son dakika... Koronavirüste yeni umut ışığı: Bu ilacı kullanlar erken iyileşiyor
2 yıldır hayatımızın parçası olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Uzmanlar bir ilacın kovid hastalarının erken iyileşmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.
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2 yıldır hayatımızın parçası olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Uzmanlar bir ilacın kovid hastalarının erken iyileşmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı. Virüs nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi hayatını kaybetti.
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Küresel ekonomiye de büyük zarar veren salgın bilim dünyasının bir numaralı gündemi. Salgının başından beri Kovid-19 ile ilgili yüzlerce çalışma yapıldı.
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Bu çalışmalar sayesinde pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde 2 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı. Ancak virüsü tam anlamıyla tedavi, edecek bir ilaç henüz geliştirilemedi.
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Bu alanda da pek çok çalışma mevcut ancak henüz kesin bir sonuç elde edilebilmiş değil. İngiltere'den gelen bir haber ise Kovid tedavisinde yeni bir umut ışığının belirmesine neden oldu.
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Ülkede vaka sayıları düşerken Sağlık Bakanı Matt Hancock, bunun aşılama çalışmalarının bir başarısı olduğu görüşünde. Ancak uzmanlar tek etkenin aşılama olmadığı görüşünde.
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TEDAVİDE YENİ UMUT IŞIĞI
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Astım inhalatörleri kullanan koronavirüs hastalarının kullanmayanlara oranda üç gün daha hızlı iyileştiği bildirildi.
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Aynı habere göre, Astım inhalatörlerinin kullanılması, Kovid hastalarının iyileşme süresini ortalama üç gün kısaltırken, hastanede kalış sürelerinin de düşmesinde önemli bir rol oynuyor.
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KONU MECLİSE TAŞINDI
Halk Sağlığı Bakanı Jo Churchill, milletvekillerine, bir hükümet araştırmasının, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı için kullanılan ilacın iyileşmeyi ortalama üç gün azalttığını bulduğunu açıkladı.
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Churchill, aynı açıklamasında bu yöntemin yılın başlarında hastaneye kaldırılmamış 50 yaş üstü kişiler arasında denendiği bilgisine de yer verdi.
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Churchill, bulguların şu an için ara sonuçlara dayandığının altını çizdi ve 'bu tedavinin tam faydasını anlamak için şu anda tam analizin yapıldığını' sözlerine ekledi.
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'Uzmanlar daha ayrıntılı veriler ve denemeden elde edilen analizler elde edildikçe sonuçları izlemeye devam edecek' diyen Churchill, sonucun olumlu olması durumunda bunun yaygın olarak kullanılan bir tedaviye dönüşebileceğini belirtti.
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Salgının ilk günlerinde 'sürü bağışıklığı' yolunu seçen İngiltere bu kararından vaz geçmişti. Ülke vaka sayıları baz alındığında virüsten en çok etkilenen 7'nci ülke konumunda bulunuyor.
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Bugüne kadar 4.6 milyon kişiye bulaşan koronavirüs, ülkede 130 bine yakın kişinin canına mal oldu. İngiltere ölümler baz alındığında da 7'nci sırada yer alıyor.
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En çok ölüm yaşanan ilk üç ülke ise 800 bini aşın ölüm ile ABD, 500 bin barajını aşan Brezilya yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği Hindistan.