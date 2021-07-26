Son dakika... Koronavirüsle mücadelede bu sorular yanıt bekliyor... Bırakalım rakamlar konuşsun! Vakaların kaçı aşısız?

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki aşılama oranlarının çok düşük olduğunu gösteriyor. Son rakamlara göre de, en az aşı yapılan illerin başında yüzde 35’lik oranla Bitlis geliyor.