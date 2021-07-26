Son dakika... Koronavirüsle mücadelede bu sorular yanıt bekliyor... Bırakalım rakamlar konuşsun! Vakaların kaçı aşısız?
Koronavirüs vakalarındaki artış ve aşılamadaki yavaşlama salgını tekrar gündemin bir numaralı konusu yaparken kamuoyu bazı soruların yanıtlarını arıyor. Bunların başında da aşıların hastaneye yatış ve ölümden korumaya yönelik etkisi geliyor. Birçok ülkede açıklanan rakamlar aşıların çok yüksek oranda koruduğunu gösteriyor. Türkiye’de de bu verilerin açıklanmasının en etkili ikna yolu olacağına dikkat çekiliyor.
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki aşılama oranlarının çok düşük olduğunu gösteriyor. Son rakamlara göre de, en az aşı yapılan illerin başında yüzde 35’lik oranla Bitlis geliyor.
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Bitlis’i yüzde 36.1’lik oranla Şanlıurfa, yüzde 37.4’le Mardin takip ediyor. Bu illerin ardından da Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır geliyor. Bu şehirlerde yüzde 75 düzeyinde aşılama oranlarına ulaşabilmesi için insanların nasıl ikna edileceği konusu belirsiz.
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Kamuoyunda zaman zaman aşılamanın arttırılabilmesi için kamuoyu nezdinde etkisi olan ünlü isimlerin ve kanaat önderlerinin sürece destek olması önerisi yapılıyor.
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ZORLAMA OLMAYACAK
Bilim Kurulu’nun 14 Temmuz’da yapılan toplantısında aşılama oranlarını arttırmak için öneriler görüşülmüştü. Bu toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıkmıştı.
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Sağlık Bakanlığı’nın ise aşılama oranlarının artırılması için zorunluluk yerine teşvik etme sürecini benimsediği ve bu çerçevede hareket etmeye öncelik verdiği belirtiliyor.
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KABİNE KONUŞACAK
Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından gelinen nokta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de değerlendirilecek. Bu hafta kabinenin toplanması beklenmiyor. Yapılacak ilk kabine toplantısında ise aşılamada gelinen nokta, koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar, illerde salgının durumu değerlendirilecek ve alınması gereken kararlar masaya yatırılacak.
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Sonbahar aylarıyla birlikte salgının seyrinde yaşanabilecek gelişmelerin eğitim-öğretimi etkilememesi için alınabilecek tedbirlerin kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
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BU SORULARA YANIT BEKLENİYOR
1. Aşı olmayanları ikna etmek için ünlülerin de yer aldığı kampanyalar yapıldı. Ancak daha etkili ikna çalışması için başka nasıl yöntemler yol izlenecek?
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2. Son dönemde ortaya çıkan vakaların kaçı aşısızlar arasında görüldü? Hastanede tedavi görenlerin kaçı aşılı?
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3. Ölenlerden kaçı aşısız, tek doz veya çift aşılı açıklanacak mı?
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4. Aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamalar düşünülüyor mu?
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5. Herkesi teşvik etmek için aşı olanlara neden ödül verilmiyor?
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6. Aşı olanlarla olmayanlar virüsten nasıl etkileniyor, hastalığın seyri farklı mı?