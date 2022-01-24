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Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte 24 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu

24 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu'nu bu akşam açıkladı. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı tabloda vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekti. Tabloya göre 156 kişi hayatını kaybederken, 67 bin 23 kişinin de covid 19 testi pozitif çıktı. Türkiye koronavirüs tablosu ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hastalığı kolay atlattıklarını bildirerek aşıların vaktinde yapılması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illerimizdeki risk durumunu gösteren haritayı da paylaştı. Peki bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 24 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunda son durum ve il il risk haritası.

1/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 24 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid- 19 Tablosu, vaka sayısı ve vefat sayısını günlük olarak güncelliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" ifadelerini kullandı.

2/724 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs 24 Ocak Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,39, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 349 bin 728, 2'nci dozda 52 milyon 282 bin 544 ve 3'üncü dozda 24 milyon 393 bin 523 olmak üzere toplam 140 milyon 938 bin 758 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 24 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 422 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 336 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 262 bin 703 ve 3'üncü dozda 24 milyon 278 bin 269 olmak üzere toplam 140 milyon 743 bin 552 aşı uygulandı.

4/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 24 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

5/7YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM

'YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

6/7İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

Fahrettin Koca illerimizdeki son durumu gösteren harita ve grafikleri sosyal medya hesabından paylaştı;

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

7/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 24 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.

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#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu