Son dakika: Korona bitmeden yeni kâbus... Bu sefer bebekler risk grubunda
Dünya koronavirüsün (Kovid-19) pençesinden henüz kurtulamadan bilim insanların hayli dikkat çekici yeni bir açıklama geldi. Solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsü olan RSV ile ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, bu sefer risk altında olan grubun çocuklar ve bebekler olduğunun altını çizdi.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızın bir parçası olan koronavirüs 4 milyona yakın insanın hayatına mal olurken pandemiyi yenmek için küresel mücadele tüm hızıyla sürüyor.
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Ancak henüz Kovid-19'a karşı zafer elde edememişken uzmanlardan çok konuşulacak bir uyarı geldi. RSV uyarısı yapan İngiliz bilim insanları bebekler ve çocukların risk grubunda olduğunu duyurdu.
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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, pabdemi nedeniyle 'yeni normal' haline gelen maske kullanımı milyonlarca kişiyi Kovid-19'a karşı korumakla kalmadı, aynı zamanda grip ve RSV gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da ciddi bir düşüşe neden oldu.
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Ancak bu kulağa iyi bir haber gibi geliyor olsa da uzmanlar oldukça dikkat çekici bir gelecek projeksiyonunda bulundu. Açıklama Galler Halk Sağlığı için danışman klinik bilim adamı Dr Catherine Moore'dan geldi.
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2 yıl boyunca RSV’ye yakalanmayan çocukların bulunduğunun altını çizen Moore, pandeminin son bulması ve hayatın normale dönmesiyle birlikte, yoğun bakımlardaki çocuk hasta oranlarında artış olabileceği konusunda uyardı.
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RVS'yi önümüzdeki dönemin en korkutucu hastalığı olarak tanımlayan Moore, 'Grip beni endişelendiriyor, ancak ona karşı bir aşı var. Bu nedenle en savunmasız olanlar hala aşılara erişebilecek' dedi.
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RSV'nin şu anda aşısı olmadığı konusunda uyaran Moore, 'Kovid-19'un yaptıkları yetişkin yoğun bakım ünitelerimizde büyük bir soruna neden olurken, pediatrik yatışlarımızda ve yoğun bakımlarımızda tam tersi sorunlar görebiliriz' dedi.
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Pandemi öncesi çoğu çocuk mevsimsel virüslerin çoğuyla 18 aylık olmadan önce karşılaşıyordu. Ancak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 ile bu durum ortadan kalktı.
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Dünya Kovid-19'un hayatımızdan çıkağı an için umutla beklerken, bilim insanları, hayat Kovid öncesi normale dönmeye başlarsa, her kış dolaşan solunum yolu virüslerinin geri dönmesinden endişe ediyor.
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Moore, özellikle küçük çocuklarda RSV riski konusunda endişeli olduğunun altını çizdi ve 'Şu anda virüsle hiç karşılaşmamış iki çocuk grubumuz var, bu yüzden hassaslar' dedi.
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Pandemiden önce, veriler İngiltere'de her yıl 30.000'den fazla bebek ve beş yaşın altındaki çocuğun RSV nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösteriyordu.
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Öte yandan Nottingham Üniversitesi'nden viroloji profesörü William Irving, "Geçen kış grip yaşamadık. Bu yüzden önümüzdeki kış kötü bir süreç geçirebiliriz” dedi.
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Irving, ayrıca "Grip aşısını bir takviye dozu Covid-19 aşısıyla birleştirmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Covid-19 ve grip aşılarının bir kombinasyonunu geliştirme çabaları halihazırda devam ediyor” dedi.